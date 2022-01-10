انخفاض فى درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة فى بورسعيد.. لايف وصور

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الإثنين، من شارع سعد زغلول "الثلاثيني" - أشهر شوارع حي العرب، لمتابعة حالة الطقس التي تشهدها محافظة بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، انخفاضا في درجات الحرارة مع هبوب رياح خفيفة محملة بالأتربة، على الرغم من سطوع الشمس وصفاء السماء، كما استقرت الأوضاع بمياه البحر الأبيض المتوسط، واستمرت الحركة بشكل طبيعي في مجرى قناة السويس، ومارس الصيادون حرفتهم داخل المياه، وصيد الأسماك بالشباك.

وتقع محافظة بورسعيد، علي شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ومن الغرب على بحيرة المنزلة، ومن الجهة الشرقية على المجري الملاحي لقناة السويس، وتعتبر هي بوابة مصر الشمالية الشرقية.

تشتهر المحافظة، بالعديد من الحرف مثل الصيد والتجارة، فهي مدينة يتم التعامل معها بنظام المنطقة الحرة، والبضائع بها مستورة بالإضافة إلى الصناعات المصرية الموجودة بها، كما تتميز بحرفة الصيد.