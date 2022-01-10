اليابان: تحصيل حوالى 43 مليار دولار لإعمار المناطق المنكوبة جراء زلزال 2021 المدمر

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كشف مسؤولون في اليابان اليوم الاثنين، أن الحكومة اليابانية تتوقع تحصيل أكثر من 5 تريليونات ين (أي ما يعادل 43.2 مليار دولار) من خلال مبيعات أسهم الشركات، لإعمار المناطق المنكوبة جراء زلزال 2021 المدمر وما ترتب عليه من موجات مد عاتية تسونامي.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن عائدات بيع حصص في شركة «جابان توباكو انترناشونال» و«شركة البريد الياباني القابضة» وصلت بالفعل إلى ما يقرب من 4.87 تريليون ين، أي حققت الهدف الأولي المتمثل في تحصيل 4.5 إلى 5 تريليون ين .

وتتوقع وزارة المالية اليابانية تحصيل 170 مليار ين إضافي من خلال في شركة طوكيو مترو في السنة المالية 2027.

وحتى الآن، مولت الحكومة اليابانية أعمال الإنعاش في أجزاء من شمال شرق اليابان التي دمرتها الكارثة الطبيعية والتي تسببت في أزمة فوكوشيما النووية، وذلك من خلال إصدار سندات الإعمار مع سداد الديون من عائدات مبيعات الأسهم المملوكة للحكومة بالإضافة إلى الزيادات المؤقتة في ضرائب الدخل والشركات .

وأنفقت الحكومة ما مجموعه 31 تريليون ين على الإعمار في السنوات العشر حتى السنة المالية 2020.

وتتوقع وزارة المالية اليابانية تحقيق مكاسب غير متوقعة من مبيعات الأسهم المملوكة للدولة أكبر مما كان مقدرًا في السابق، مما سيقلل العبء على دافعي الضرائب، لأنه يساعد الحكومة على تسديد بعض الديون بسرعة أكبر.