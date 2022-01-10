اليوم السابع
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الوفد اليمنى بمنتدى شباب العالم: المنتدى نموذج مصغر لكيف يعيش العالم بسلام

الإثنين، 10 يناير 2022 05:29 م
الوفد اليمنى بمنتدى شباب العالم: المنتدى نموذج مصغر لكيف يعيش العالم بسلام منتدى شباب العالم
شرم الشيخ محمد السيد

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قالت سناء نجيب ضمن الوفد اليمنى المشارك فى النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، إن المنتدى هو نموذج مصغر لكيف يعيش العالم بسلام، موجهة التحية للدولة المصرية على جمع كل شباب العالم فى هذه الأوقات وعلى نجاحها فى تنظيم النسخة الرابعة لمنتدى الشباب.

 

وأضافت سناء نجيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها تتوقع أن يخرج المنتدى هذا العام بالعديد من التوصيات التى تهم كافة دول العالم، خاصة أن المنتدى يناقش العديد من القضايا العالمية خاصة العالم ما بعد جائحة فيروس كورونا والتعليم عن بعد.

 

وأشارت سناء نجيب ضمن الوفد اليمنى المشارك فى النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، إلى أن المنتدى فرصة قوية للتواصل بين الشباب من كافة دول العالم خاصة بعد جائحة كورونا.

 

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

 

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

 

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التى تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهى "السلام والإبداع والتنمية".

 

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائى، والسلم والأمن العالمى، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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