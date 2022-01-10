وحدد المجلس - في بيان له أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - شروط الترشح للمنصب، وهي أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية وتجاوز الـ 40 عاما، وألا يقل مؤهله الدراسي عن الشهادة الجامعية، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف.



وأشار إلى أنه على الراغبين بالترشح ممن تتوافر فيهم الشروط السابقة، تقديم طلباتهم إلى رئاسة مجلس النواب في الفترة من يوم غد وحتى الخميس المقبل الموافق الـ 13 من يناير 2022.



وكان مجلس النواب العراقي قد انتخب، أمس الأحد بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيسا وحاكم الزاملي نائبا أول وشاخوان عبد الله نائبا ثانيا.