النقل تعلن دخول برج منفلوط الخدمة بمشروع تحديث إشارات خط بنى سويف/ أسيوط

كتب ـ رضا حبيشى

أعلنت وزارة النقل دخول برج منفلوط بمحافظة أسيوط الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف ـ أسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث يحقق أعلى معدلات الأمان .

وأكدت وزارة النقل، أن المشروع يتكون من (15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 83 % حيث تقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 4 أبراج علي التوازي بمراحل متفاوتة وبرج منفلوط بمحافظة أسيوط هو البرج الرئيسى رقم الحادى عشر الذى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا وابراج (ديروط – القوصية - منفلوط) بمحافظة أسيوط وبرج الفشن بمحافظة بنى سويف.

وأوضحت الوزارة، أن برج إشارات منفلوط بمحافظة اسيوط والمنطقة الاوتوماتيكية بطول 20 كم تتحكم في 64 سيمافور ضوئي وعدد 5 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا وعدد 18 موتور تحويلة وعدد 106 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى بين برجى منفلوط و القوصية لتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 161 كم.

وأشارت إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف / اسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.



















