اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات لعامل أحذية ضبط بحوزته 87 لفافة هيروين وسلاح نارى بطوخ

الإثنين، 10 يناير 2022 05:02 م
المشدد 6 سنوات لعامل أحذية ضبط بحوزته 87 لفافة هيروين وسلاح نارى بطوخ محكمة جنايات بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمد رضا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل أحذية، لاتهامه بالإتجار بمخدر الهيروين، وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقة من ذات العيار، بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28740 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 2601 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "ا ع ص"، 38 سنة، عامل أحذية، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، أحرز بقصد الإتجار مخدر "الهيروين"، كما أحرز سلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقة من ذات العيار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل أحذية، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر "87 لفافة ورقية"، وسلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقة من ذات العيار، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته.

وبإحالة المتهم للنيابة العامة أمرت باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والذى ورد وأكد أنها لمخدر الهيروين، فأحالت النيابة المتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحقه.


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