وأشادت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين، بالجهود التي قامت بها الأمم المتحدة في هذا الشأن لاسيما بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان لإجراء مشاورات سياسية بين كل الأطراف.

وأكدت دعم الكويت لتلك الجهود الخيرة ولجمهورية السودان الشقيقة في مساعيها لتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية. 