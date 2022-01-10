القبض على متهمة بابتزاز السيدات وتهديدهن بصور مفبركة في المنصورة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من تعليق مدعوم بمقطع فيديو تظهر به إحدى السيدات وتزعم خلاله تعرضها للتهديد بالقتل هى وأسرتها، وفبركة صور لها من قبل سيدة أخرى، كما تم رصد تعليق آخر على ذات الصفحة مدعوم بمقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات، وتزعم من خلاله قيام سيدة أخرى بالتشهير بها وبعائلتها، والترويج عبر صفحات التواصل الاجتماعى بأن الشاكية تقوم بالإتجار بالمواد المخدرة، وإجراء عمليات طبية غير مشروعة بهدف ابتزازها والحصول منها على مبالغ مالية.

بالفحص تم تحديد الشاكيتن الأولى (إحدى السيدات تعمل بإحدى الدول)، والأخرى طبيبة بإحدى المستشفيات بالقاهرة ومقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وقد سبق لهن التبليغ بمضمون شكواهن.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المشكو فى حقها فى الواقعتين وهي إحدى السيدات ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وتم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعتين المشار إليهما، بقصد إبتزاز المجنى عليهن مادياً.