ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن وزير الخارجية الصينى وانغ يى قوله خلال محادثة هاتفية مع نظيره الكازاخي مختار تليوبردي،" إن الصين بصفتها شريكا استراتيجيا شاملا ودائما لكازاخستان مستعدة لدعم الأخيرة بكل قوة في الحفاظ على الاستقرار ووقف العنف في هذه اللحظة الحرجة المتعلقة بمستقبلها".

واندلعت احتجاجات في كازاخستان منذ مطلع يناير الجاري بعد رفع أسعار الغاز في البلاد، وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة الماضية" إن بلاده تعارض بشدة أي قوة تقوض استقرار كازاخستان وتهدد أمن البلاد وتخرب حياة الشعب الكازاخي السلمية".

وأكد شي في رسالة شفهية بعث بها للرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف" أن الصين ترفض بشدة أية محاولة من القوى الخارجية لإثارة الاضطراب والتحريض على ثورات ملونة في كازاخستان، مشددا على رفض بكين لأية محاولة للإضرار بالصداقة بين الصين وكازاخستان وعرقلة التعاون بين البلدين".