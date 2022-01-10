اليوم السابع
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الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء لبنان بمقر انعقاد منتدى شباب العالم

الإثنين، 10 يناير 2022 10:56 ص
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء لبنان بمقر انعقاد منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء لبنان
محمد عبد المجيد - إبراهيم حسان

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وصل نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، قبل قليل، إلى مقر منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصا على التقاط صورة تذكارية قبل انطلاق منتدى الشباب.

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم، الإثنين، وتستمر حتى يوم الخميس 13 يناير 2022، ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وأعلنت إدارة المنتدى عن وصول الوفود المشاركة في المنتدى حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

يعد منتدى شباب العالم، حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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