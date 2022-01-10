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المشاركون فى منتدى شباب العالم يرفعون أعلام بلادهم بالقاعة الرئيسية

الإثنين، 10 يناير 2022 10:42 ص
المشاركون فى منتدى شباب العالم يرفعون أعلام بلادهم بالقاعة الرئيسية المشاركون في منتدى شباب العالم يرفعون أعلام بلادهم
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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في لقطة رائعة، رفع المشاركين في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ، أعلام بلادهم خلال تواجدهم بالقاعة الرئيسية للمنتدى.
 
تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم، الإثنين، وتستمر حتى يوم الخميس 13 يناير 2022، ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وأعلنت إدارة المنتدى عن وصول الوفود المشاركة في المنتدى حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
منتدى الشباب
منتدى الشباب

منتدى الشباب1
منتدى الشباب1

منتدى الشباب9
منتدى الشباب9

منتدى الشبب 3
منتدى الشبب 3

منتدى الشباب 2
منتدى الشباب 2

منتدى الشباب 4
منتدى الشباب 4

منتدى الشباب 5
منتدى الشباب 5

منتدى الشباب 6
منتدى الشباب 6

منتدى الشباب 7
منتدى الشباب 7

منتدى الشباب 10
منتدى الشباب 10

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

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