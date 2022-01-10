الرئيس السيسي: نفذنا مبادرات فى قطاع الصحة على مدار 3 سنوات

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم، مؤكدا أن الإصابات مع ظهور الجائحة كانت بالآف ثم تجاوزت الملايين وعشرات الملايين ثم مئات الملايين، متابعا: "بشكل وأخر بنفس الكلام عن الوفيات بنتكلم عن عدة ملايين".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، بعنوان: "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد": "لما نتكلم عن الموقف في مصر في التعامل مع الجائحة.. لازم نتكلم عن موضوعين موضوع خاص بقطاع الصحة.. هتكلم عن موضوع الصحة.. من 2017 و2018 و2019 الدولة كانت تطلق مبادرات.. والهدف منها دخول ملفات تخص الصحة العامة في مصر وعلى رأسهم ملف فيروس سى.. ولما اتحركنا في الملف ده.. عملنا مسح كامل للأمراض غير السارية المتمثلة في السكر والضغط والسمنة".

وتابع الرئيس السيسي: "الكلام ده لما عملناه مبكرا.. لما كنا من الدول الأكثر إصابة بفيروس سى.. بنقينا نقدر نتكلم عن نفسنا دلوقتى بشهادة منظمة الصحة العالمية من الدول الأقل إصابة بهذا الفيروس".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التى تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهى "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائى، والسلم والأمن العالمى، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.