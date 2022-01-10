الرئيس السيسي: "حياة كريمة" تستهدف تطوير حياة 60 مليونا بتكلفة 700 مليار جنيه

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة أطلقت مبادرة حياة كريمة رغم جائحة كورونا، موضحا أن هذه المبادرة تستهدف تطوير حياة 60 مليون مواطن، لمجابهة تداعيات الفقر التي تسبب عنها هذا الكوفيد، خاصة أن معدلات الفقر وحجم نسب الفقر زادت بعشرات أو مئات الملايين خلال الجائحة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، بعنوان: "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد": "مبادرة حياة كريمة تكلفت ما بين 600 – 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات.. وتم العمل في هذه المبادرة من العام المالى الحالي، وحرصنا على استمرار حركة الاقتصاد.. ومصر من من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو بمقدار 3.9 % خلال العام المالى 19-20.. وحققنا معدل نمو 3.3 خلال عام 20/21.. وهناك دول لم تستطيع أن تحقق هذا الأمر.