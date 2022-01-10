الرئيس السيسي: المشاريع وإجراءات العمل لم تتوقف في مصر خلال جائحة كورونا

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جائحة كورونا كان لها تأثيرات كبيرة مثل قطاع الطيران الذى تأثر وقطاع السياحة في مصر تأثرا كبيرا، متابعا: "الحكومة تحركت بمبادرات اقتصادية تستهدف إعطاء دفعة للاقتصاد المصري لتعويض وتأمين الدولة خلال مجابهة الفيروس".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم، بعنوان: "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد": "عندنا عمالة غير منتظمة ومؤقتة.. وتم تقديم دعم مالى لهم لتيسير الحياة لهم.. لم تتوقف المشاريع وإجراءات العمل في مصر قبل وأثناء وحتى الآن".