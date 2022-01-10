الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى شقة بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق في شقة بقرية أبومناع بحري بدشنا شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد السيطرة على حريق نشب في شقة بقرية أبومناع بحري بدشنا شمال محافظة قنا.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتبين أن الحريق في شقة بالدور الثانى فى عقار مكون من طابقين على مساحة 100 ملك المواطن ابوالحسن محمد محمد عمر، 59 عاما، عامل ومقيم ابومناع بحرى.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى، دون خسائر بشرية.





