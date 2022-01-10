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التعليم تعلن انتهاء منهج العلوم للصف الرابع الابتدائى ولا يوجد حذف فى الرياضيات

الإثنين، 10 يناير 2022 11:29 م
التعليم تعلن انتهاء منهج العلوم للصف الرابع الابتدائى ولا يوجد حذف فى الرياضيات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الانتهاء من منهج العلوم  للصف الرابع الابتدائي عند نهاية نشاط رقم 12 فى المفهوم الثالث ( السرعة) وما تبقي هو النشاط رقم 13،14 من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة وهذا يحتاج من 12-14حصة في الترم الثاني (أى شهر تقريبا)

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان اليوم :" انتهاء منهج الرياضيات للرابع الابتدائي عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة ويبدأ الترم الثاني بالدروس من 10 الي 16بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملا عدد الدروس المتبقية من 12-14درس (أى شهر تقريبا)

وتابع الوزير:  لا يوجد حذف أو إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي وإنما ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات سوف نستكمل دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد اجازة منتصف العام باقي المواد يمتحن الطلاب في منهج الترم الأول كاملا.


التربية والتعليم

منهج العلوم والرياضيات للرابع الابتدائى

محذوفات منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

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