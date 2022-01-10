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البحث عن 5 أشخاص مفقودين في حادث سقوط سيارة من معدية بنهر النيل بالجيزة

الإثنين، 10 يناير 2022 07:44 م
البحث عن 5 أشخاص مفقودين في حادث سقوط سيارة من معدية بنهر النيل بالجيزة رجال الإنقاذ النهري-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال الإنقاذ النهرى التابع للحماية المدنية، من جهودهم للبحث عن 5 أشخاص مفقودين، بعدما سقطت بهم سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر، وكانت في اتجاهها للبر الآخر اتجاه المنوفية، وسط تواجد رجال المباحث للقيام بكشف ملابسات الواقعة.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة ورجال الإنقاذ إلى المكان للبحث عن أى ناجين من الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن سيارة نقل تقل عمالا عائدين من مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتخذت المعدية وسيلة للعبور إلى الجهة الأخرى لمنطقة أشمون بنطاق محافظة المنوفية ، لكن سقطت بالمجرى المائي، ونتج عنها وفاة 8 أشخاص وتم انتشال 4 منهم و يتم البحث عن ناجيين آخريين.

 

 

 

 


الحماية المدنية

سقوط سيارة

اخبار الحوادث

امن الجيزة

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