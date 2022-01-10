الإعدام شنقا لقاتل شهيد لقمة العيش والمشدد 10 سنوات لاثنين آخرين بالعاشر

الشرقية - فتحية الديب

صدقت محكمة جنايات الزقازيق ، فى جلستها على قرار فضيلة المفتى، بالإعدام شنقا للمتهم الأول بقتل بائع فاكهة للخلاف على أولوية المكان فى أحد الأسواق بمنطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان ، كما عاقبت 4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات للثاني والثالث، و5 سنوات مشدد للرابع والخامس.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي ، وأمانة سر يامن محمود واسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 5454 جنايات قسم أول العاشر من رمضان لشهر يونيو من العام المنقضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول" حسن بهاء الدين رياض"، 23 عاما بائع متجول، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى، لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة.

بسؤال" أحمد" شقيق المجنى عليه اتهم كل من " س ع م" و" ع م ع" و" م ي ص" و" م م" باعة جائلين بمنطقة الأردنية، بالتعدى على شقيقه بالضرب والتسبب فى قتله، بسبب خلافات على أولوية مكان الفرش تحرر المحضر اللازم بالواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين الذين قدمتهم النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

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