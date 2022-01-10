اليوم السابع
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الإثنين، 10 يناير 2022 12:01 م
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الأزهر يدين الهجمات الإرهابية لـ"قطاع طرق" بولاية زامفارا بنيجيريا

الإثنين، 10 يناير 2022 11:26 ص
الأزهر يدين الهجمات الإرهابية لـ"قطاع طرق" بولاية زامفارا بنيجيريا مشيخة الازهر
كتب لؤى على

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أعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، في وقوع أكثر من مائتي ضحية من المدنيين الأبرياء، جرّاء الهجمات الإرهابية التي شنها قُطّاع طرق بولاية "زامفارا" شمال غرب البلاد.
 
ويؤكد الأزهر إدانته الكاملة لهذه الهجمات الإجرامية التي تستهدف الآمنين، مشددا على أن هذا الإرهاب يستوجب استنفار الهمم وتكاتف الجهود الدولية لمواجهته، واجتثاثه من جذوره.
 
ويتقدم الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وللشعب النيجيري، داعيًا المولى -عز وجل- أن ‏يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم على العالم بالأمن والسلام.
 

وكانت قد أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة وأُسر الضحايا، جرّاء الهجمات التي شنها قُطّاع طرق بولاية زامفارا شمال غرب البلاد، ما أسفر عن أكثر من مائتيّ ضحية من المدنيين الأبرياء.


وذكر بيان لوزارة الخارجية، أمس الأحد، أن مصر حكومةً وشعباً تؤكد على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار حكومة وشعب نيجيريا الشقيقة في هذا الظرف الأليم، مشددةً على تضامنها مع نيجيريا في مواجهة كافة أشكال العنف.

 


مشيخة الازهر

الازهر الشريف

نيجيريا

الارهاب

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