الأزهر يدين الهجمات الإرهابية لـ"قطاع طرق" بولاية زامفارا بنيجيريا

كتب لؤى على

أعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، في وقوع أكثر من مائتي ضحية من المدنيين الأبرياء، جرّاء الهجمات الإرهابية التي شنها قُطّاع طرق بولاية "زامفارا" شمال غرب البلاد.

ويؤكد الأزهر إدانته الكاملة لهذه الهجمات الإجرامية التي تستهدف الآمنين، مشددا على أن هذا الإرهاب يستوجب استنفار الهمم وتكاتف الجهود الدولية لمواجهته، واجتثاثه من جذوره.

ويتقدم الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وللشعب النيجيري، داعيًا المولى -عز وجل- أن ‏يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم على العالم بالأمن والسلام.