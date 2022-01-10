اليوم السابع
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اعرف تفاصيل الابتكارات المقدمة لصندوق رعاية النوابغ والمبتكرين

الإثنين، 10 يناير 2022 05:30 م
اعرف تفاصيل الابتكارات المقدمة لصندوق رعاية النوابغ والمبتكرين الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى
محمد صبحى

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يتلقى صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين بوزارة التعليم العالى ابتكارات واختراعات من طلاب الجامعات وذلك لدعم تلك الإبتكارات حتى الخروج إلى النور .

 

 وفى هذا الإطار بلغ  عدد الابتكارات المقدمة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  14 وفى مجال التكنولوجيا الطبية والأدوية 11 ابتكار وفى مجال البيئة والمياه 7 ابتكارات وفى مجال التعليم والتدريب 6 مشروعات ابتكار وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة 3 مشروعات وفى مجال المنسوجات والمصنوعات الجلدية ابتكارين، بالإضافة إلى مشروع فى كل من المجالات الآتية التسويق وتصميم الجرافيك والزراعة والبيئة والمياه والمجال الرياضى والموارد البشرية وإطفاء الحرائق والسيطرة عليها وأعلاف حيوانية وتسليح المنشآت الخرسانية وتصنيع الأسمدة العضوية ومحفزات النمو وحماية السفن ومنتجات منزلية ذكية وميكاترونيكس روبوت وإلكترونيات وميكانيا.

 

 

وكان الدكتور محمد عامر  المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى أشار فى تصريحات لليوم السابع  أن عدد الابتكارات حسب النوع بلغت 27 منتجا و24 خدمة و3 عملية، مقسمة ما بين مبتكرين أفراد غير تابعين لأى جهة وباحث علمى وجهة أكاديمية ورائد أعمال وباحث علمى منتمى لجهة بحثية والطلب المقدم متعلق بالجهة ومنظمة غير حكومية غير هادفة للربح.

 

 

 


التعليم العالى

صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين

البحث العلمى

اخبار مصرية

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