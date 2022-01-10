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استعدادات مكثفة للجلسة الافتتاحية بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

الإثنين، 10 يناير 2022 10:28 ص
استعدادات مكثفة للجلسة الافتتاحية بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ منتدى شباب العالم
كتب زكى القاضى

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يبدأ بعد قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يحضر الجلسة مشاركين من كافة دول العالم.
 
كانت إدارة منتدى شباب العالم أعلنت عن تقسيم حضور المشاركين على جميع الفعاليات الرئيسية الخاصة بالافتتاح الرئيسي للمنتدى، والافتتاح الخاص بمسرح شباب العالم، والحفل الختامي، يأتى ذلك في إطار الحرص الشديد من إدارة المنتدى على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الوقائية الخاصة بالمنتدى لتقليل كثافة أعداد الحضور وتحقيقًا للتباعد الاجتماعي والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في تلك الفعاليات الرئيسية التي تشهد عادةً إقبالًا كثيفًا من المشاركين في المنتدى.
 
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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