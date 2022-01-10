استعدادات مكثفة للجلسة الافتتاحية بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

كتب زكى القاضى

يبدأ بعد قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يحضر الجلسة مشاركين من كافة دول العالم.

كانت إدارة منتدى شباب العالم أعلنت عن تقسيم حضور المشاركين على جميع الفعاليات الرئيسية الخاصة بالافتتاح الرئيسي للمنتدى، والافتتاح الخاص بمسرح شباب العالم، والحفل الختامي، يأتى ذلك في إطار الحرص الشديد من إدارة المنتدى على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الوقائية الخاصة بالمنتدى لتقليل كثافة أعداد الحضور وتحقيقًا للتباعد الاجتماعي والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في تلك الفعاليات الرئيسية التي تشهد عادةً إقبالًا كثيفًا من المشاركين في المنتدى.