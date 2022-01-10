اتحاد المهن الطبية يدرس إنشاء معامل للتحاليل ويؤكد: تتكلف 100مليون جنيه سنويا

كتبت ــ آية دعبس

قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد بـ" اتحاد نقابات المهن الطبية "، إن مجلس الاتحاد وافق على مقترح تقدم به لإجراء دراسة جدوى لعمل معامل تحاليل طبية لتكون ملكا للاتحاد، ويتم إدارتها من خلاله، مشيرا إلى أن مشروع علاج الأطباء يصرف سنويا أكثر من 100 مليون جنيه لإجراء تحاليل لحوالى 900 ألف عضو وأسرهم، موضحا أن ذلك المبلغ يمثل فقط النسبة التى يتحملها الاتحاد، بخلاف ما يدفعه العضو نفسه لعمل التحاليل، أى أن الإجمالى قد يصل إلى أكثر من 200 مليون جنيه سنويا.

وأضاف القاضى، فى بيان، للاتحاد اليوم، الإثنين: أن مقترحه تضمن إنشاء معمل للتحاليل فى كل محافظة بالقرب من المقرات الفرعية للاتحاد، على أن يتم البدء بإنشاء معامل فى المحافظات والمناطق الأعلى فى نسب الاشتراك فى مشروع العلاج على مستوى الجمهورية، مثل: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، أسيوط، لتقديم خدمات التحاليل الطبية لأعضاء الاتحاد وكافة المواطنين، لافتا إلى أن ذلك يساهم فى زيادة وتحسين موارد الاتحاد من خلال الاتجاه للاستثمار فى القطاع الطبى، بالإضافة إلى زيادة الدعم المُقدم لأعضاء النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد من مشروع العلاج.

وأوضح أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أن الهدف من إجراء دراسة الجدوى هو إيجاد آلية للتطبيق، وتحديد الأفضل بالنسبة للاتحاد سواء بإنشاء معمل فى كل المحافظات، أو إنشاء معمل كبير فى إحدى المحافظات الأعلى كثافة وأخر "لاب توب لاب" فى منطقة أخرى، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع يدعم فتح أفاق لاتحاد المهن الطبية للسير فى خطوات ثابتة لاقتحام والتوسع فى الاستثمار فى القطاع الطبى، حيث أن هذا النوع من الاستثمار وفق العديد من الدراسات هو الأعلى فى مصر فى الوقت الحالى، خاصة إذا تم ذلك فى معامل التحاليل، ومراكز الأشعة والمستشفيات، وتطبيق معايير التأمين الصحى الشامل بتلك المنشآت.

وأضاف: أن الاتحاد سيعمل على الإلتزام بمعايير التأمين الصحى الشامل فى معامل التحاليل الجارى دراسة إنشائها، حيث أن التأمين سيتعاقد مع المؤسسات الخاصة والحكومية، ومن المؤكد أن اتحاد المهن الطبية سيكون من أكثر الجهات ثقة لتعاقد التأمين الصحى معه، لافتا إلى أن ذلك يهدف إلى تطوير مشروع العلاج والخدمات الطبية المُقدمة لأعضاء الاتحاد.