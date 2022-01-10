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الإثنين، 10 يناير 2022 07:29 م
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إيني تفوز بـ5 تراخيص تنقيب عن بترول بشرق المتوسط ​​والصحراء الغربية وخليج السويس

الإثنين، 10 يناير 2022 07:23 م
إيني تفوز بـ5 تراخيص تنقيب عن بترول بشرق المتوسط ​​والصحراء الغربية وخليج السويس حقل ظهر - ارشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت شركة إيني الإيطالية، عن  الفوز بخمس تراخيص تنقيب جديدة حصلت عليها من وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك بعد المشاركة في المزايدة العالمية للتنقيب عن البترول 2021، والذي أعلنت عنها سابقا الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
 
وأشار بيان لشركة إيني الإيطالية، على موقعها الإلكتروني، بأن تراخيص التنقيب تقع  في شرق البحر الأبيض المتوسط ​ في امتياز "Egy-Med-E5" بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية بنسبة 50 في المئة، وامتياز "Egy-Med-E6" عبر الشركة التابعة لها إيوك بشرق البحر الأبيض المتوسط​ وفي خليج السويس، حصلت على حقوق التنقيب في امتياز "Egy-Gos-13" بنسبة 100 % عبر إيوك، وفي الصحراء الغربية، فازت بحقوق امتياز "Egy-Wd-7"، بالشراكة مع شركة أبكس بنسبة 50 في المئة، و بإمتياز "Egy-Wd-9" بنسبة 100 في المائة من خلال إيوك.
 
وتابع البيان، أن نتائج العطاء  تتوافق مع استراتيجية إيني لمواصلة استكشاف وإنتاج الغاز للحفاظ على السوق المحلي المصري والمساهمة في تصدير الغاز الطبيعي المسال ، وذلك بفضل إعادة التشغيل الأخيرة لمحطة دمياط للغاز الطبيعي المسال.
تتواجد شركة Eni في مصر منذ عام 1954 وهي حاليًا المنتج الرئيسي للبلاد حيث يبلغ إنتاجها  حوالي 350 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
 

شركة اينى

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