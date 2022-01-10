اليوم السابع
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إيتزيار إيتونو من منتدى الشباب: سعيدة بتواجدى معكم لمناقشة مستقبل الكوكب.. صور

الإثنين، 10 يناير 2022 12:28 م
إيتزيار إيتونو من منتدى الشباب: سعيدة بتواجدى معكم لمناقشة مستقبل الكوكب.. صور النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو، بطلة مسلسل La Casa De Papel فى افتتاح منتدى شباب العالم
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان - تصوير حسين طلال

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استهلت النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو، بطلة مسلسل La Casa De Papel، كلمتها بمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا فى شرم الشيخ بإلقاء التحية على كل الحضور بالقول: "السلام عليكم"، فيما وجهت الشكر لمصر ومنتدى الشباب على الاهتمام بقضايا تمس الجميع، وإتاحة الفرصة لها للحضور للمنتدى مع شباب العالم.

إيتزيار إيتونو (1)

أضافت النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو، أنها أتت إلى مصر فى عام 1198 لزيارة بعض المناطق والمعابد الأثرية، وقالت: "للثقافة دورا كبيرا يمكن من خلالها أن تلتئم جروحنا ويمكن أن نتغلب بمعنويات قوية على التحديات عن طريق الثقافة والفن، وأنا رأيت فى العزلة التى فرضت علينا بسب جائحة كورونا، الكثير من المسلسلات على المنصات الرقمية وكل ذلك جعل أواصر التعاون تمتد بيننا، ولهذا السبب أنا هنا معكم لأتحدث معكم على هذه التجربة من أجل مناقشة مستقبل هذا الكوكب".

إيتزيار إيتونو (2)

وتابعت فى حديثها لشباب العالم: "أتمنى لكم أن تقوموا بالتدريب وإتقان ما تقومون به وهذا يجعلكم سعداء جدا، وأن التعليم الذى يعتبر البوابة إلى سوق العمل مهم جدا أن نعمل أجله، وأقول لكل هؤلاء الشباب الموجودون، فإن الطريق إلى المستقبل يمر عبر هذا، وأكرر أننى سعيدة جدا لحضورى وحديثى معكم، وأرسل إليكم تحياتى من زملائى الذين عملوا معى فى المسلسل الذى حظى بنجاح كبير بفضلكم وفضل تتبعكم لعملنا وشكرا لكم".

إيتزيار إيتونو (3)

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.
 
إيتزيار إيتونو (4)

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

إيتزيار إيتونو (5)

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

إيتزيار إيتونو (6)

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التى تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهى "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائى، والسلم والأمن العالمى، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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