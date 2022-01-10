إصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بفيروس كورونا

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الأحد، بإصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة أن بارليف "خضع لاختبار (PCR) بعد أن تبين أن مسؤولا رفيع المستوى في مكتبه أصيب بالفيروس"، ليظهر لاحقا أن نتائج فحص الوزير الإسرائيلي إيجابية.

ونقلت الصحيفة عن بارليف قوله إنه "في حالة جيدة ويخضع للحجر الصحي"، مشيرة إلى أن "جميع العاملين في مكتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذين خالطوه سيخضعون لاختبارات الكشف عن كورونا".

كما لفتت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر أن يتلقى بارليف جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكورونا مساء الأحد.