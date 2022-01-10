أسوشيتدبرس: مدفأة كهربائية سبب حريق مبنى نيويورك ومصرع 19 شخصا على الأقل

كتبت ريم عبد الحميد

رجح مسئولو الإطفاء فى مدينة نيويورك الأمريكية أن يكون سبب الحريق الهائل الذى شب فى مبنى بمنطقة برونكس أمس الأحد، وأسفر عن مصرع 19 شخصا على الأقل حتى الآن وإصابة عشرات آخرين، هو مدفأة كهربائية.

وقال دانيل نيجرو، مفوض الإطفاء بمدينة نيويورك لصحيفة واشنطن بوست إن الضحايا كانوا فى كل طابق وفى الممرات. ووصف المسئولون الحريق بأنه واحد من بين الأكثر دمارا فى تاريخ المدينة الأمريكية.

وتسبب عدم وجود مخرج للطوارئ وما تردد عن أن أجهزة الإنذار غير سلمية إلى مصرع 19 شخصا بينهم تسعة أطفال.

وقال نيجرو إن العديد من الضحايا الذين عثر عليهم كانوا يعانون من توقف القلب والجهاز التنفسى، وأوضح أن البعض لم يتمكن من الهروب بسبب حجم الدخان.

وأشار بعض السكان إلى أنهم تجاهلوا فى البداية أجهزة الإنذار من الدخان، لأن الإنذارات الكاذبة كانت شائعة جدا فى المبنى المكون من 120 وحدة، والذى تم بنائه فى أوائل السبعينيات.

وقال المحققون إن النيران اشتعلت بسبب مدفأة كهربائية، وبدأت فى شقة دوبلكس فى الطابقين الثانى والثالث من المبنى المكون من 19 طابقا.

وفور اندلاع الحريق، توجه 200 من رجال الإطفاء إلى المبنى للتعامل مع النيران. وقال ستيفان رينجل، المستشار البارز لعمدة نيويورك إن الأطفال الذين لقوا مصرعهم أعمارهم 16 عاما أو أقل.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن السكان المحاصرون داخل المبنى حطموا النوافذ من أجل الحصول على بعض الهواء للتنفس، ووضعوا مناشف مبللة تحت الأبواب مع تصاعد الدخان من شقة بالطابق السفلى التي بدا منها الحريق. وتحدث الناجون عن الفرار فى ذعر فى الممرات والسلالم المظلمة وكانوا بالكاد يستطيعون التنفس.