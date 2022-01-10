أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان تنظم كأس كرة قدم بمشاركة 16 فريقا

كتب ــ محمد صبحى

نظمت أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان كأس كرة قدم بكلية الهندسة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد الكلية، وبحضور الدكتور قرني رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بالكلية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، فإن ذلك يأتى في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والرياضية التي تساهم في بناء جسد سليم معافى وتعزيز ثقة الشباب في أنفسهم وقدراتهم، ورفع روح التنافسية الشريفة ، واستغلال الطاقات الشبابية والترويح عنهم.

وأعلنت أسرة من أجل مصر، أن المسابقة جاءت بمشاركة 16 فريقا، وفاز فريق شباب جديد بالمركز الأول، كما فاز بالمركز الثاني فريق تشيلسي، والمركز الثالث فريق سلاون، والمركز الرابع فريق ZFC.

وفي الختام تم تكريم الفائزين وتسليمهم ميداليات وتيشرتات.