اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 12:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان تنظم كأس كرة قدم بمشاركة 16 فريقا

الإثنين، 10 يناير 2022 10:37 ص
أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان تنظم كأس كرة قدم بمشاركة 16 فريقا أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان كأس كرة قدم بكلية الهندسة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد الكلية، وبحضور الدكتور قرني رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف ياسر الجبالي  مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بالكلية.
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، فإن ذلك يأتى في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والرياضية التي تساهم في بناء جسد سليم معافى وتعزيز ثقة الشباب في أنفسهم وقدراتهم، ورفع روح التنافسية الشريفة ، واستغلال الطاقات الشبابية والترويح عنهم. 
 
وأعلنت أسرة من أجل مصر، أن المسابقة جاءت بمشاركة 16 فريقا، وفاز فريق شباب جديد بالمركز الأول، كما فاز بالمركز الثاني فريق تشيلسي، والمركز الثالث فريق سلاون، والمركز الرابع فريق ZFC. 
 
وفي الختام تم تكريم الفائزين وتسليمهم ميداليات وتيشرتات.
 
cd77e88a-5701-4f1e-93f5-995aa2dcb549
 
0a799d23-4f9f-4b0e-a77c-d056ec6bb6c0
 
1fd8925a-0ed9-4050-baf4-ac6808b2a90f
 
a2a80b3c-bccb-4c44-85e5-d367c6031b6e

 


جامعة حلوان

من اجل مصر

اخبار مصرية

التعليم العالى

كلية الهندسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة