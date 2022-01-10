أب يناشد بإجراء عملية إصلاح شق سقف حلقى لطفله بالشرقية.. والتأمين الصحى يرد

كتب - محمود أحمد عطا-الشرقية إيمان مهنى

أرسل القارئ محسن حسين علي مقيم بمركز ههيا بالشرقية عبر لخدمة "صحافة المواطن" اليوم السابع عبر الفيس بوك شكوى يناشد المسؤولين بمساعدتة فى سرعة اجراء عملية لطفله حسن.

قال القارئ عبر رسالته لــ"اليوم السابع":"إنه يقيم فى مركز ههيا بمحافظة الشرقية وعرض ابني "حسن " على العديد من الأطباء وأجمعوا على ضرورة إجراء الجراحة في شق سقف الحلق كامل ويتحاج الى اجراء عملية جراحية لإصلاح الشق السقف الحلق"

وأفاد التامين الصحي بالشرقية ، اليوم السابع ، انه جاري التواصل مع اسرة الطفل حسن ، تهميد لتحديد موعد مع الاستشاري لفحصه طيبا ، وعمل ما يلزم له .



تقرير الطبي

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