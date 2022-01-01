5 أعراض لـ"أوميكرون".. أبرزها ضباب الدماغ وسيلان الأنف

كتبت إيناس البنا

يحذر الخبراء من أن أعراض أوميكرون قد تختلف عن الأعراض الرئيسية الثلاثة الأصلية التي طُلب من البريطانيين الانتباه لها، يعتقد أن لدى أوميكرون خمسة أعراض رئيسية، لا يتطابق أي منها مع الأعراض الثلاثة "الرسمية"ما هم؟

طوال جائحة كورونا، ظلت الأعراض الثلاثة الرئيسية التي طلبت هيئة الصحة ببريطانيا NHS من الجمهور الانتباه لها ثابتة، وهى ارتفاع درجة الحرارة، وسعال جديد ومستمر، وتغير في حاسة الشم أو التذوق.

ومع ذلك، فإن تجارب الأشخاص الذين أصيبوا بـ كورونا والبيانات من دراسات أخرى مثل دراسة ZOE COVID تشير إلى أن أعراض الفيروس التاجي يمكن أن تكون أكثر تنوعًا.

وفقًا لـ موقع "أكسبريس"، يعاني 50% فقط من الأشخاص المصابين بـ كورونا من "الأعراض الثلاثة الأولى"، وتشير البيانات المتاحة حتى الآن إلى أن أعراض أوميكرون يمكن بسهولة الخلط بينها وبين نزلات البرد.

ما هي أهم 5 أعراض لأوميكرون؟

وفقًا للدراسة، فإن أهم 5 أعراض لكل من Omicron وDelta هي:

سيلان الأنف

صداع الرأس

إعياء

العطس

إلتهاب الحلق

أبلغ الناس أيضًا عن فقدان الشهية و"ضباب الدماغ" كأعراض.

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، أو تشعر كما لو كنت مصابًا بنزلة برد، أو لديك أي من الأعراض الثلاثة الرئيسية (حمى، وسعال جديد وفقدان حاسة التذوق أو الشم) ، يجب عزل وترتيب اختبار كورونا.

ماذا يجب أن تفعل إذا كنت تعاني من أعراض كورونا؟

قال البروفيسور تيم سبيكتور، كبير العلماء في تطبيق ZOE: "كما تظهر أحدث بياناتنا، فإن أعراض Omicron هي في الغالب أعراض البرد وسيلان الأنف والصداع والتهاب الحلق والعطس، لذلك يجب على الناس البقاء في المنزل كما هو ممكن، مرض فيروس كورونا، إذا كانت لديك أعراض فيروس كورونا فيجب عزل وعمل اختبار، حتى إذا كنت قد تلقيت التطعيم بالكامل.