لأول مرة بالجمهورية.. 3 مكاتب في بريد الغربية تعمل كل يوم جمعة

الغربية - محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بدء العمل داخل 3 مكاتب بالبريد يوم الجمعة من كل أسبوع، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، حيث سيتم العمل بمكتب بريد طنطا الرئيسي ومكتب بريد نادي طنطا الرياضي، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً، كما سيتم العمل بالمنفذ البريدي رقم 1 (كشك) شارع 306 من الساعة الواحدة ظهراً حتى الثامنة مساءً يوم الجمعة من كل أسبوع.

وفي ذات السياق أشار محافظ الغربية إلى زيادة عدد المكاتب البريدية التي تعمل يوم السبت من كل أسبوع، وهي مكتب بريد (طنطا الرئيسي، نادي طنطا الرياضي، ميدان محب، الصاغة، شبشير الحصة، بسيون فرعي، السنطة فرعي، دماط، قطور فرعي، زفتى فرعي) من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وكذلك مكتب بريد (مرور طنطا، مرور كفر الزيات، مرور زفتى) حيث يبدأ العمل بهم من الثامنة صباحاً وينتهي في الثانية ظهراً، بالإضافة إلى بريد السيارة المتنقلة رقم 1 أمام نادي ماتريكس من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً والمنفذ البريدي رقم 1 بشارع 306 يكون العمل به من العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

ومن جانبه أوضح عبد الرحمن صفوت مدير عام منطقة البريد إلى نجاح هذه التجربة في يومها الأول والتي تأتي في إطار حرص المحافظة والهيئة القومية للبريد على صحة وسلامة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا عن طريق منع التزاحم والتجمعات، وكذلك تسهيلاً على المترددين على مكاتب البريد خاصةً كبار السن.