اليوم السابع
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غرف عمليات مرورية لمتابعة حركة السيارات فى الطقس السئ

السبت، 01 يناير 2022 03:00 ص
غرف عمليات مرورية لمتابعة حركة السيارات فى الطقس السئ غرف عمليات المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أعلنت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ فى غرف الإغاثة، لمواجهة الأمطار وتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد توقعات الأرصاد الجوية بتقلبات الطقس.

 

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

 

كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

 

وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر إصدارات النماذج العددية تشير إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى بدايات الأسبوع المقبل، حيث يؤثر علينا منخفض سطحى متعمق على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا.

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن المنخفض يتسبب فى سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على  السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى متوسطة ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

 

وتكون ذروة الحالة يوم الجمعة، حيث تزداد شدة الأمطار لتصبح أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة، وقد تصل إلى حد السيول يومى الجمعة والسبت على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى شمال الصعيد.

 

 

 

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ادارة المرور

هطول امطار

الطرق السريعة

اخبار الحوادث

حركة السيارات

غرف عمليات المرور

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