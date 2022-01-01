سقوط أمطار متوسطة على مدينة السلوم وأجواء غائمة على مطروح

مطروح - حسن مشالي

شهدت مدينة السلوم، غربي مرسى مطروح بنحو 220 كيلو متر، اليوم السبت، سقوطاً للأمطار الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة، في ظل أجواء غائمة وفرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من المحافظة، ومنطقة الساحل الشمالي.

شهدت بعض المناطق متفرقة بالمحافظة سقوطاً للأمطار الخفيفة والرذاذ، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار في مدينة السلوم.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أعلن عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

ويؤدي الأهالي صلاة الإستسقاء، من أجل سقوط الأمطار، من أجل التمكن من زراعة المحاصيل مثل القمح والشعير إلى جانب ري أشجار التين والزيتون وغيرها من الزراعات الصحراوية