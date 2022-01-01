اليوم السابع
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بدء تشغيل السيارات الكهربائية الجديدة لنقل الزائرين بالبر الغربي بالأقصر.. صور

السبت، 01 يناير 2022 03:28 م
بدء تشغيل السيارات الكهربائية الجديدة لنقل الزائرين بالبر الغربي بالأقصر.. صور
كتب محمد أسعد

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مع بداية العام الجديد شهدت منطقتا وادي الملوك والدير البحري بالبر الغربي بالأقصر بدء تشغيل سيارات كهربائية تعمل بالطاقة الصديقة للبيئة لنقل الزائرين داخل المنطقة الأثرية، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتفعيل أساسيات السياحة المستدامة للحفاظ على البيئة في المواقع الأثرية.

 

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وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار مشروع وزارة السياحة والآثار لتطوير خدمات الزائرين بعدد 30 موقعا أثريا على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، وذلك للعمل على تحسين وإثراء تجربة الزائرين خلال جولتهم بالمناطق الأثرية وتشجيعهم على الزيارة عدة مرات.

 

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ومن جانبه ، قال حسين الرفاعي رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اليوم تشغيل 20 سيارة كهربائية 12 منها في منطقة وادي الملوك و8 بمنطقة الدير البحري، لافتا إلى تواجد هذه السيارات عند بوابات دخول المنطقة الأثرية على مدار ساعات الزيارة الرسمية المقررة لنقل الزائرين.

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تجدر الإشارة أنه تم استقبال زائري منطقتي وادي الملوك والدير البحري اليوم بالورود والموسيقي احتفالا بالعام الجديد.

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الأقصر

البر الغربي

وادي الملوك

الدير البحري

العام الجديد

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