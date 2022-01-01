اليوم السابع
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باراك أوباما يحتفل بالعام الجديد: يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقا

السبت، 01 يناير 2022 06:37 م
باراك أوباما يحتفل بالعام الجديد: يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقا باراك أوباما
ريهام عبد الله

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هنأ الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، متابعيه بالسنة الميلادية الجديدة، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يملأنى الأمل بعام 2022.. سيواجه هذا العام بلا شك تحديات، تمامًا كما حدث في عام 2021. لكننا وصلنا إلى هذا الحد - وما زلت أعتقد أنه يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقًا معًا.. سنة جديدة سعيدة".

باراك أوباما
باراك أوباما

من جهة أخرى حرصت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، على توجيه رسالة نعي للراحل ديزموند توتو، رئيس الأساقفة في جنوب أفريقيا، والحاصل على جائزة نوبل للسلام، حيث نشرت عدة صور تجمعهما من إحدى المباريات الخيرية التي تشاركا فيها مع أطفالها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وكتبت ميشيل أوباما على البوست: "كان رئيس الأساقفة ديزموند توتو عملاقًا في الكفاح من أجل العدالة العرقية في جميع أنحاء العالم، وكان مصدر إلهام للقادة والنشطاء في كل مكان، كان أيضًا لطيفًا بلا كلل، وكان ممتعًا جدًا، سأكون دائمًا ممتنًا للوقت الذي قضيناه معًا".


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