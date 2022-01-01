اليوم السابع
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الكريسماس فى الواحات.. أهالى الخارجة يحتفلون بالعام الجديد فى الشوارع (فيديو)

السبت، 01 يناير 2022 12:31 ص
الكريسماس فى الواحات.. أهالى الخارجة يحتفلون بالعام الجديد فى الشوارع (فيديو) إقبال على شراء هدايا بابا نويل فى شوارع الخارجة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له تغطية خاصة لأجواء احتفالات أهالي الواحات الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بعيد رأس السنة حيث تزايد الإقبال على شراء هدايا الكريسماس وبابا نويل وزينة عيد الميلاد المجيد.

وقال الحاج هاني التلي من أهالي مدينة الخارجة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن أجواء الاحتفال برأس السنة هذا العام هو أفضل من العام الماضي حيث أجواء البهجة والفرحة واعتدال الطقس منا شجع الأهالي على الخروج والاحتفال بليلة رأس السنة.

 

ومن جانبها كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها بجميع قطاعاتها وانتشرت دوريان المرور في الشوارع لمنع تكدس السيارات والمواطنين واتخذت كافة التدابير الامنية لتأمين المحتفلين خاصة محيط الكنائس والشوارع المؤدية لها. وأدى أقباط المحافظة صلوات قداس رأس السنة بكنائس الخارجة والداخلة والفرافرة حيث ترأس الأنبا ارسانيوس أسقف إيبارشيه الوادى الجديد والواحات الصلاة بكنيسة العذراء مريم بالخارجة وسط حضور كبير من الأقباط ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.


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