عروض فنون شعبية للسائحين في احتفالات فنادق الأقصر بليلة رأس السنة.. لايف

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قلب فنادق الأقصر رصد خلاله احتفالات الأفواج السياحية من حول العالم، والمصريين بقدوم ليلة رأس السنة الميلادية الكريسماس، وسط أجواء مبهجة بين الجميع.

وفي نفس السياق استقبل مسؤولي شركة مصر للصوت والضوء بمعابد الكرنك، مساء اليوم الجمعة، الأفواج السياحية الذين يحضرون العروض فى ليلة رأس السنة بالاحتفالات وتزيين مدخل معبد الكرنك ومنطقة العروض بالبالونات إبتهاجاً بقدوم العام الجديد 2022، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الجميع.

ويقول الدكتور حاتم الصغير مدير عام منطقة الصوت والضوء بالكرنك، أنه قد أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عن مواعيد عروض الصوت والضوء الشتوية، وذلك بمناسبة قرب حلول الموسم السياحي الشتوى، حيث تبدأ العروض بالكرنك فى السابعة مساءاً بصورة يومية، مع مراعاة الرؤية الجيدة وتحقيق خدمة أفضل للرواد للاستمتاع بالعروض، كما يتم توفير سماعات الترجمة الفورية في جميع المناطق لإتاحة الفرصة للسائح لحضور عرض الصوت والضوء باللغة المطلوبة في الوقت المناسب له.

ويضيف الدكتور حاتم الصغير لـ"اليوم السابع"، أنه قد إنطلق مشروع الصوت والضوء فى عام 1961م علي يد ثروت عكاشة وزير الثقافة في عهد جمال عبد الناصر وذلك فى منطقة الهرم، وتم افتتاحه داخل معابد الكرنك فى 19 ديسمبر 1972م بدعم الدكتور محمد عبد القادر حاتم وزير الثقافة فى عهد الرئيس أنور السادات، وكان فى البداية عبارة عن كبائن داخل الكرنك، وتم تطوير المشروع فى عام 1976م بنظام الشرائط وتم العمل فى تطوير المشروع بصورة دائمة، حيث أنه فى عام 1994م تم تطوير المشروع ليعمل بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة.

وفى نفس السياق أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر حالة الاستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات رأس السنة بتجهيز جميع المرافق فى مختلف ميادين وشوارع المحافظة استعدادا للوفود الأجنبية والمصرية، كما عقد برفقة نائبه محمد عبد القادر خيرى، عدة اجتماعات مع قيادات وأصحاب الفنادق الثابتة والعائمة لمتابعة أعمال التجهيزات والاستعدادات لاحتفالات رأس السنة، وبحث مع أصحاب الشركات السياحية التى تنظم الرحلات للسائحين المصريين والأجانب بالمحافظة، وطالبهم بضرورة التواصل على مدار الساعة مع رجال المحافظة ومديرية الأمن للتدخل الفورى حال وقوع أية مشكلات للسياح.



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(17)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(18)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(1)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(2)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(3)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(4)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(5)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(6)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(7)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(8)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(9)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(10)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(11)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(12)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(13)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(14)



عروض-فنون-شعبية-للسائحين-في-احتفالات-فنادق-الأقصر-بليلة-رأس-السنة-(15)