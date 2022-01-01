اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 11:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الري: مشروع تبطين الترع ساهم فى زيادة الأراضى بنسبة 30%

السبت، 01 يناير 2022 10:47 م
الري: مشروع تبطين الترع ساهم فى زيادة الأراضى بنسبة 30% محمد عبد العاطى وزير الرى
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن إدخال التكنولوجيات الحديثة في زراعة المحاصيل الزراعية والري، تزيد من إنتاج المحاصيل الزراعية وترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه بالدولة.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc، أن مشروع تبطين الترع الذي نفذته الدولة المصرية في المحافظات، يحقق العدالة في توزيع المياه بين الفلاحين، مردفا: "الفلاحين كانوا يقومون بمظاهرات بسبب جفاف الترع من المياه، وما يترتب على مشروع تبطين الترع، هو زيادة سعر الأراضي 30% بجانب وفرة المياه وزيادة الإنتاج بالمحاصيل الزراعية".

وأشار الوزير، إلى تنفيذ 12 كيلو متر في مشروع تطبين الترع يوميا، وحتى الآن تم الانتهاء من 3700 كيلو متر، تأمل وزارة الري في الانتهاء من 7000 كيلو متر بحلول 30 يونيو 2022، والانتهاء من الـ20 ألف كيلو متر بالكامل في 30 يونيو 2024".

وبشأن الإزالات، أوضح: "تم إزالة 400 ألف حالة تعد على منافع الري ويتبقى أقل 200 ألف حالة وجار العمل معها، لأن إزالة التعديات ليست رفاهية ولكن لرفع المخاطر عن الناس وقت الأمطار والسيول، لذلك هي مهمة لمواجهة الكوارث في أي وقت".

وأكمل: "أي تعد يحدث على المجاري المائية أو نهر النيل أو الري، لن يترك وسوف يتم إزالته على الفور، والدولة تسبق حاليا في إزالة التعديات لاسيما وأن التعدي يمثل جريمة وعقوبتها الحبس وفقا للقانون".


محمد عبد العاطي

وزير الرى

تبطين الترع

وزارة الرى

مشروعات وزارة الرى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 1 يناير 1978.. مصر تسدد آخر قسط من ديون بناء السد العالى لروسيا.. والنائب علوى حافظ يعتبره خرابا على مصر.. ووزير الرى يرد: "لست أدرى لماذا تقلل من قيمة ما ننجزه؟"

السبت، 01 يناير 2022 03:08 م

حصاد وزارة الرى فى 2021.. تحقيق أقل معدل شكاوى منذ 40 عاما.. وإزالة 32 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل.. وخفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية.. وتبطين 3779 كم ترع على مستوى محافظات مصر

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:27 م

رئيس الوزراء يتابع جهود التحول للرى الحديث وتبطين الترع.. ويؤكد: تحسين جودة المياه وترشيد استهلاكها ينعكس إيجابيا على زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل.. ووزير الرى: حولنا 800 ألف فدان بالجهود الذاتية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:34 م

وزير الرى: تنفيذ 176 مشروعا فى 20 محافظة بـ8.75 مليار جنيه ضمن "حياة كريمة"

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:24 ص

مستشار وزارة الرى لـ"مساء دى إم سى": الدولة نفذت خطة للاستفادة من كل نقطة مياه

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:24 م

وزير الرى الأسبق: الإرادة السياسية عامل كبير في تصحيح مسار مشروع توشكى

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:14 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة