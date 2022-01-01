اليوم السابع
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إغلاق شواطئ لوس أنجلوس بعد تسرب كبير لمياه الصرف الصحى غير المعالجة

السبت، 01 يناير 2022 06:02 م
إغلاق شواطئ لوس أنجلوس بعد تسرب كبير لمياه الصرف الصحى غير المعالجة إغلاق الشواطئ
ريهام عبد الله

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كشفت السلطات المحلية لمدينة لوس أنجلوس، الأمريكية، أنها أغلقت الشواطئ على طول مقاطعة لوس أنجلوس الجنوبية وساحل مقاطعة أورانج، بعد تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وأوضحت السلطات أن خط الصرف الصحي الرئيسي تعطل الخميس الماضى في مدينة كارسون، وهو ما تسبب فى تصريف 6 ملايين إلى 7 ملايين جالون، وهو حوالى 22.7-26.5 مليون لتر، من مياه الصرف الصحي في قناة "دومينجيز"، وهو ممر مائي يصب في ميناء لوس أنجلوس، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

إغلاق الشواطئ
إغلاق الشواطئ

 

وقررت أنيسة ديفيس، المسئولة الصحية في مدينة لونج بيتش، إغلاق مؤقت لجميع مناطق السباحة في شواطئ المدينة التي تبلغ مساحتها حوالي 11.3 كيلومترًا.

وأغلقت إدارة الصحة العامة في المقاطعة التابعة لمدينة لوس أنجلوس شواطئ "كابريللو" و"بوينت فيرمن" و"وايت بونت بارك" و"رويال بالم" و"رانتشو بالوز فيرديس"، وكان "سيل بيتش" من بين المناطق المغلقة في مقاطعة أورانج المجاورة.

كما اضطرت السلطات لإلغاء سباق "بولار بير" السنوي السبعين للسباحة، والذي يجذب عادةً مئات الأشخاص إلى شاطئ "كابريللو" في سان بيدرو لقضاء يوم رأس السنة.

وقالت السلطات إن "الشواطئ ستبقى مغلقة حتى يظهر اختبار عينات المياه أن مستويات البكتيريا ضمن معايير الولاية".


لوس انجلوس

شواطئ لوس انجلوس

الصرف الصحى

مياه الصرف الصحى

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