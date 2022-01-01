إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الداخلة العوينات

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أصيب شخصان، في حادث مروري، اليوم السبت، بمدينة "موط" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وتلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة "موط" بالطريق الواصل مع مطار الداخلة، أسفر عن إصابة وليد احمد سعيد محمد 32 عاما، بسام حسين سعيد امين 34 عاما، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم. جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري رفع آثار الحادث بمعرفة وحدة مرور الداخلة.