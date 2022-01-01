اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 05:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الداخلة العوينات

السبت، 01 يناير 2022 04:18 م
إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الداخلة العوينات انقلاب سيارة نقل على طريق الداخلة العوينات
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخصان، في حادث مروري، اليوم السبت، بمدينة "موط" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وتلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة "موط" بالطريق الواصل مع مطار الداخلة، أسفر عن إصابة وليد احمد سعيد محمد 32 عاما، بسام حسين سعيد امين 34 عاما، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم. جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري رفع آثار الحادث بمعرفة وحدة مرور الداخلة.

 


الوادي الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

حوادث الوادي الجديد

طريق الداخلة العوينات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة