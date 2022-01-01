أولها 19 يناير الجارى.. إجازات يحصل عليها طلاب المدارس خلال 2022.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

مع بداية العام الجديد، 2021، 2022، يحصل طلاب المدارس على عدة أيام إجازات خلال الجزء المتبقى من الترم الأول والنصف الثانى من العام الدراسى الجارى نرصدها فى التقرير التالى.

ـ يحصل الطلاب على إجازة يوم 19 يناير الجارى بمناسبة عيد الغطاس.

ـ يوم 25 يناير عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ـ إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).



ـ 7 يناير عيد الميلاد المجيد.



ـ 25 أبريل عيد تحرير سيناء وشم النسيم.

ـ بداية شهر مايو 2022 عيد العمال من المقرر له الأحد.

ـ من المتوقع حلول عيد الفطر فى أول شهر مايو المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجمالى عدد الكتب المدرسية التى تم توفيرها لجميع المراحل التعليمية، خلال عام 2021، موضحة أنه فى رياض الأطفال تم توفير 5788036 كتابا، وفى التعليم الابتدائي 148572655، وفى التعليم الاعدادي 302261602، و التعليم الاعدادى المنهى 1332606، وفى التعليم الثانوي ( الخط عربي) 170400 كتاب، وفى التعليم الفني 2112963، وفى التربية الخاصة صم وضعاف السمع 13660، وفى التربية الخاصة(المكفوفين- برايل) 48800 كتاب، وفى التربية الخاصة (التربية الفكرية) 83600 وفى التعليم المجتمعي 832620، وفى التعليم المزدوج 301816 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى مؤشر المعرفة تقدمت مصر، في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، حيث حصلت على المركز الأول بعدما جاءت فى المركز 53 على مستوى 154 دولة للعام الحالى، لتقفز 19 مركزا مقارنة بالعام الماضى المركز 72 على مستوى 138 دولة عام 2020، كما جاء ترتيب مصر فى التعليم الفنى والتقنى 28 لتقفز 12 مركزا عن العام الماضي.