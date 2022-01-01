باليوم والتاريخ.. تعرف على أهم الأعياد والإجازات فى العام الجديد 2022

كتب محمود راغب

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات و الأعياد الرسمية مع بداية كل عام ميلادى جديد خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها .

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية خلال عام 2022، كما يلى :

- عيد الميلاد المجيد:

الجمعة 7 يناير 2022

- ثورة 25 يناير وعيد الشرطة:

25 يناير 2022

- عيد تحرير طابا :

السبت 19 مارس 2022

- عيد تحرير سيناء :

الإثنين 25 أبريل 2022

- شم النسيم :

الاثنين 25 أبريل 2022

- عيد العمال :

الأحد 1 مايو 2022

- عيد الفطر المبارك:

الاثنين 2 مايو 2022

- ثورة 30 يونيو :

الخميس 30 يونيو 2022

- وقفة عرفات :

الجمعة 8 يوليو 2022

- عيد الأضحى المبارك :

السبت 9 يوليو 2022

- عيد ثورة 23 يوليو :

السبت 23 يوليو 2022

- رأس السنة الهجرية :

السبت 30 يوليو

- عيد القوات المسلحة:

الخميس 6 أكتوبر 2022

- عيد المولد النبوى الشريف :

السبت 8 اكتوبر