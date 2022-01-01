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باليوم والتاريخ.. تعرف على أهم الأعياد والإجازات فى العام الجديد 2022

السبت، 01 يناير 2022 12:00 ص
باليوم والتاريخ.. تعرف على أهم الأعياد والإجازات فى العام الجديد 2022 احتفالات ـ أرشيفية
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية مع بداية كل عام ميلادى جديد خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها .
 
ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية خلال عام 2022، كما يلى : 
 
- عيد الميلاد المجيد: 
الجمعة 7 يناير 2022
 
- ثورة 25 يناير وعيد الشرطة: 
25 يناير 2022 
 
- عيد تحرير طابا : 
السبت 19 مارس 2022 
 
- عيد تحرير سيناء :
الإثنين 25 أبريل 2022 
 
- شم النسيم : 
الاثنين 25 أبريل 2022 
 
- عيد العمال : 
الأحد 1 مايو 2022 
 
- عيد الفطر المبارك: 
الاثنين 2 مايو 2022
 
- ثورة 30 يونيو : 
الخميس 30 يونيو 2022 
 
- وقفة عرفات : 
الجمعة 8 يوليو 2022
 
- عيد الأضحى المبارك : 
 السبت 9 يوليو 2022
 
- عيد ثورة 23 يوليو : 
السبت 23 يوليو 2022
 
- رأس السنة الهجرية : 
السبت 30 يوليو 
 
- عيد القوات المسلحة: 
الخميس 6 أكتوبر 2022
 
- عيد المولد النبوى الشريف : 
السبت 8 اكتوبر

الاعياد

الاعياد الرسميه

الإجازات

عيد الفطر

عيد الاضحى

عيد العمال

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