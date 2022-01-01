أسعار الذهب تفقد 30 جنيها خلال 2021.. تعرف على الأسباب

كتب - إسلام سعيد

فقد الذهب جزء من بريقه في عام 2021، حيث خسر الذهب قرابة 100 دولار في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، وتراجعت أونصة الذهب 1898 في يناير إلى 1797 دولارا قبل ساعات من إغلاق السوق في 2021، وهبط الذهب في مصر يتجاوز 30 جنيها.

سعر الذهب بدأنا التداول عليه مطلع 2021 عند 830 جنيها للجرام ومع نهاية العام كانت الأسعار تقريبًا تسجل 798 جنيها للجرام بتراجع 32 جنيهات في العيار الرئيسي 21، وكان سبب هبوط المعدن هو الإعلان عن ارتفاع مرتقب في الفائدة، وهو ما يقلص من فرص الذهب.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة المجوهرات في اتحاد الصناعات، "الذهب تعرض لهذه التراجعات الكبيرة خلال 2021 كنتيجة طبيعية لزيادة الحديث عن تقليص برامج التحفيز وكذلك الاتجاه للتشديد النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً أخري، إذ أعلن المجلس الفيدرالي الأمريكي في أكثر من مناسبة الاتجاه إلى رفع مرتقب للفائدة".

أسعار الذهب في آخر تحديث لها اليوم، تسجل بالنسبة عيار 18 سجل 684 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 21 سجل 798 جنيها، وسعر الذهب عيار 24 سجل 912 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب 6384 جنيها.