أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة جنيه واحد فقط، ليتحرك الذهب عيار 21 من 788 جنيها إلي 789 جنيها للجرام خلال التداولات، وذلك مع ارتفاع طفيف في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات فوق 1800 دولار وقت صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 667 جنيها.

عيار 21 سجل 789 جنيها.

عيار 24 سجل 902 جنيها.

الجنيه الذهب 6312 جنيهات.

كانت أسعار الذهب تخلت عن مكاسبها مع صعود الدولار أمس، بفعل توقعات بتزايد الطلب على المعدن النفيس وسط إشارات مؤخرا إلى تزايد التضخم، وصعد مؤشر الدولار الأميركي 0.126 % أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.13 في المئة إلى 23.07 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.7 في المئة إلى 977.25 دولار

مستويات وحركة أسعار الذهب عالمياً ومحليا لن تشهد أية تحركات كبيرة أو طفرات سعرية هذا الأسبوع، لحين انتهاء فترة اعياد واحتفالات رأس السنة، لذلك قد يستمر الذهب في مصر عند مستوياته الحالية أو قريباً منها حتى نهاية هذا الأسبوع.

حركة الذهب هذا الأسبوع

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع منتصف الأسبوع الحالي، حيث غطى تجدد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون، على أثر ارتفاع الدولار، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة عند التسوية إلى 1808.80 دولار للأونصة