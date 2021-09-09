زعيم كوريا الشمالية يخطف الأضواء بعد فقدان الكثير من وزنه خلال عرض عسكرى

كتب وكالات

خطف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الأضواء خلال العرض العسكرى الذى حضره، بنحافته الملحوظة، بحسب "سبوتنيك".

وخلال الحدث ظهر كيم جونج أون أمام الحشود الحاضرة للعرض العسكري، الذى أقيم بمناسبة مرور 73 عاما على تأسيس الجمهورية، وهو يرتدى بدلة بلون الكريم وربطة عنق بيضاء لامعة، وظهر بنحافة ملحوظة بشكل يعاكس تماما صورته المعروفة.



زعيم كوريا الشمالية يؤدى التحية العسكرية زعيم كوريا الشمالية يؤدى التحية العسكرية

وابتسم زعيم كوريا الشمالية ردا على التصفيق المدوى من قبل الفنانين والمتفرجين الذين ملأوا ساحة كيم إيل سونج المضيئة فى بيونج يانج، حيث أقيم العرض العسكري، والتى سميت على اسم جده، مؤسس الدولة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

كما لوح كيم كونج أون على نطاق واسع للحشد، وقبّل الأطفال الذين قدموا له الزهور، قبل أن يجلس فى مكانه فى الشرفة لمشاهدة العرض، وضحك بشدة وصفق للمتظاهرين طوال الحدث، بينما كان يجرى محادثات متحركة مع كبار المسؤولين.



زعيم كوريا الشمالية بعد خسارة الكثير من الوزن

ويشكل مظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم كونج أون، تغييرا صارخا عن عام 2018، عندما أظهرته لقطات تلفزيونية وهو يكافح لالتقاط أنفاسه أثناء مرافقته رئيس كوريا الجنوبية، مون جاى إن، فى رحلة قصيرة إلى جبل بايكتو فى كوريا الشمالية خلال فترة المشاركة الدبلوماسية.



زعيم كوريا الشمالية خلال العرض العسكرى

وتميز العرض العسكرى الذى أقيم فى ساحة كيم إيل سونج فى بيونج يانج بجرارات تحمل مدفعية وكلاب بحث عسكرية بدلا من صواريخ باليستية عابرة للقارات وأسلحة استراتيجية أخرى.



زعيم كوريا الشمالية يحيي الجماهير

كما شوهدت سيارات إطفاء تشبه الطراز نفسه الذى أنتجته شركة صناعة السيارات الألمانية، "مرسيدس بنز"، وفقا لوكالة "يونهاب".

وأصبح فقدان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، لوزنه أمرا ملحوظًا منذ شهر يونيو الماضي، عندما ظهر علنيا لأول مرة منذ أسابيع لعقد اجتماع للحزب الحاكم.

ثم قال بعض مراقبى كوريا الشمالية إن كيم جونج أون قد يكون خسر 10-20 كيلوجراما من وزنه الذى كان 140 كيلو غراما، بحسب "أسوشيتد برس".