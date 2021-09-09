ريجيم القمر أغرب أنواع الدايت لخسارة 2.5 كيلو فى يوم.. اتبعته مادونا ونجمات هوليوود

ندى سليم

يُعد ريجيم القمر من أغرب أنواع الحميات الغذائية المتبعة لخسارة الوزن، كما يطلق عليه أيضا "حمية الذئب"، وتعتمد هذه الحمية على نظرية مدى تأثير القمر ومراحل نموه على جسم الإنسان، ما يساعدك على تطهير جسمك من السموم ويسهم فى فقدان الوزن، إذا تم اتباع هذا الريجيم الذى يرتبط بمراحل نمو القمر، وبعض العادات الغذائية خلال أيام معينة فى الشهر، طبقا لتقرير نشر في موقع Healthline.

ويعتمد ريجيم القمر على نمو القمر، من خلال اتباع نظام غذائى متوقف على دورة اكتماله، فعلى سبيل المثال فى اليوم الذى يكتمل به نمو القمر لابد من التوقف عن الطعام والصوم خلال هذا اليوم باستثناء تناول المياه والعصائر فقط، وعندما يبدأ القمر فى الاختفاء يمكنك حينها تناول أى مأكولات ترغب فى تناولها، لكنها لابد أن تكون أطعمة صحية خالية من الدهون والمأكولات الدسمة.

ومن أبرز الأطعمة التي يسمح بتناولها في تلك الحمية مايلى:



- الحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم

- المكسرات خاصة فى الصبح لكنها بحصص محدودة مثل اللوز

- الخبز الأسمر

- الدجاج المشوى

- الخضروات المطهية على البخار

وأشار الخبراء إلى أنه لابد من التوقف عن تناول الطعام عندما تدق الساعة السادسة مساء ويسمح بتناول المياه والعصائر الخالية من السكريات، وعندما يبدأ القمر بالظهور مجددا لابد من خفض كميات الطعام بمقدار النصف مع الإكثار من تناول المياه.

ويرى الخبراء أن القمر يؤثر على الجسم، وأيضا على الماء الموجود في جسم الإنسان، لاسيما أن 60% من جسم الإنسان عبارة عن ماء، لذا لابد من الصوم لمدة 24 ساعة عند اكتمال القمر ما يساعد جسمك على التخلص من السموم ويمكنك أن تفقد 6 أرطال من وزن الماء في يوم واحد، أى ما يعادل نحو 2.5 كيلو في 24 ساعة.

ويسهم اتباع حمية القمر أيضًا على تحديد موعد بدء نظام غذائي جديد، غالبًا ما تكون فترة تضاءل القمر التي تلي اكتمال القمر مباشرة هي أفضل وقت لبدء اتباع نظام غذائي ، نظرًا لانخفاض شهية الجسم والرغبة الشديدة فيه.

وتكمن فائدة دايت القمر في أنه يعد طريقة رائعة للتخلص من السموم من جسمك وتحسين مناعتك، علاوة على ذلك ، يمكن استخدامه أيضًا لفقدان الوزن الإضافي طوال دورة القمر ولتعزيز فعالية خطط النظام الغذائي الأخرى، وتساعدك على الشعور بأنك أخف وزنا وأكثر صحة.

جدير بالذكر أن بعض نجمات هوليوود اتبعن ريجيم القمر لخسارة الوزن واستعادة رشاقتهن، وكان أبرزهن النجمة العالمية مادونا.