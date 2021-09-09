استطلاع: الملكة إليزابيث الأكثر شعبية في العائلة المالكة وهارى وزوجته الأقل

كتبت: نهال أبو السعود

استمرت شعبية الأمير هاري وميجان ماركل في الانخفاض بعد انتقادات الزوجين للعائلة المالكة، أظهر الاستطلاع الأخير الذي أجرته YouGov أن عائلة ساسكس هم أقل أفراد العائلة المالكة شعبية بعد الأمير أندرو، الذي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.

منذ أن سأل استطلاع الرأي الجمهور عن آرائهم حول العائلة المالكة في أبريل، أنجب هاري وميجان طفلًا ثانيًا ، ليليبت ، وقاموا بتدخلات بارزة في قضايا بما في ذلك لقاحات كوفيد وأفغانستان، ولقد استمروا في انتقاد قصر باكنجهام ، واتهموا أحد كبار أفراد العائلة المالكة بالإدلاء بتعليقات حول لون بشرة آرتشي وزعموا أن مخاوف ميجان المتعلقة بالصحة العقلية قد تم تجاهلها.

شهد الرأي الإيجابي لهاري انخفاضًا بنسبة تسع نقاط مئوية ، من 43% في أبريل إلى 34% الآن، وقالت يوجوف إن ميجان شهدت أيضًا انخفاضًا إضافيًا في تصنيفها العام، حيث انخفض الرأي الإيجابي من 31% في مارس إلى 29% في أبريل و 26% الآن.

لا تزال الملكة، التي ستحتفل بيوبيلها البلاتيني العام المقبل، العضو الأكثر شعبية في العائلة المالكة، وفقًا للاستطلاع.

وحصلت على نسبة تأييد تبلغ 80% ويتبعها الأمير ويليام ، وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش ، الذي يحظى بشعبية تفوق ضعف شعبيته 78% مثل الأخ هاري. تحظى زوجته كيت ميدلتون بشعبية مماثلة تقريبًا بنسبة 75% بينما يتمتع الأمير تشارلز الذي يليه في العرش بشعبية أقل بكثير حيث يمتلك 54٪ فقط وجهة نظر إيجابية عن الملك المستقبلي.

كما أن زوجته كاميلا تثير الانقسام بالمثل بين الجمهور - حوالي 43٪ من الناس لديهم رأي إيجابي عنها ، في حين أن 42٪ لديهم رأي سلبي.