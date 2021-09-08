مش كلها خرف.. حالات صحية تسبب فقدان الذاكرة وتقلبات المزاج

كتبت مروة هريدى

الخرف هو حالة صحية عقلية خطيرة تؤثر بشكل أساسي على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا فيما فوق، ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية (WHO) فهناك أكثر من 55 مليون شخص يعانون من الخرف على مستوى العالم بزيادة 10 ملايين حالة جديدة كل عام.

والخرف في حد ذاته ليس مرضًا، هو مصطلح يستخدم لتعريف حالة عقلية تتميز بضعف وظيفتين على الأقل من وظائف الدماغ، يعد مرض الزهايمر والخرف الوعائي وباركنسون أنواع تندرج تحت قائمة الخرف، وهى حالة مزمنة تزداد سوءًا بمرور الوقت ولا توجد طريقة لمنعها.

تشمل أعراض الخرف تدهور الوظيفة الإدراكية وفقدان الذاكرة ومشاكل التعلم وقضايا اللغة وغيرها، ومع ذلك، ليس كل أنواع النسيان المزمن ناتجًا عن الخرف، تؤدي بعض الحالات الصحية الأساسية أيضًا إلى مشاكل خطيرة في الذاكرة وتحاكي أعراض الخرف، وتختفي هذه العلامات بمجرد علاج الحالة، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 5 حالات صحية تتشابه أعراضها مع الخرف:

مشاكل الغدد

يمكن أن يصاحب خمول أو فرط نشاط الغدة الدرقية أعراض عقلية، ففي حالة خمول الغدة الدرقية، قد يعاني الشخص من فقدان مؤقت للذاكرة والتركيز وتقلبات مزاجية، في حين أن فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب الأرق والقلق، وقد تتسبب أيضًا حالات أخرى مثل متلازمة كوشينج، والغدة النخامية غير النشطة، وأمراض الكبد والكلى في حدوث مشكلات في الأداء الإدراكي.



مشاكل الغدد

الآثار الجانبية للدواء

قد يؤدي تناول بعض الأدوية المحددة لفترة طويلة إلى العديد من الآثار الجانبية والتي قد تكون مشابهة لأعراض الخرف، تستخدم هذه الأنواع من الأدوية بشكل عام لعلاج حالات مثل القلق والألم المزمن والاكتئاب ومشاكل الأمعاء ومشاكل الجهاز التنفسي.

كبار السن معرضون بشكل خاص لخطر ردود الفعل السلبية للأدوية، هذا لأنه من المرجح أن يأخذوا نفس الدواء لفترة طويلة، ومع تقدم العمر، يتغير التمثيل الغذائي لدينا ونكون أكثر عُرضة للآثار الجانبية للأدوية.



اورام المخ

الأورام

يمكن أن تتداخل أورام الدماغ سواء كانت خبيثة أو حميدة، مع وظيفة الإدراك وذلك اعتمادًا على موقع الورم في المخ، وقد تؤدي إلى أعراض مشابهة للخرف، وبمجرد إزالة الورم بالجراحة تختفي الأعراض.

إصابة بالرأس

التعرض لإصابات الرأس الناتجة عن السقوط أو الحوادث الصغيرة المتكررة يمكن أن تسبب أعراضًا شبيهة بالخرف، فقد يعاني الشخص من مشاكل في الذاكرة وبطء عقلي وصعوبة في حل المشكلات وضعف التركيز والخمول، ويحدث هذا بسبب نزيف ما بعد الصدمة داخل الجمجمة الذى يؤدي إلى تخثر الدم.



فيتامين ب12

نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية لدينا والوقاية من فقر الدم، وقد يتسبب نقصه في ظهور أعراض مثل الاكتئاب وضعف الرؤية والنسيان وقلة التركيز والتي يمكن اعتبارها أعراضًا للخرف، ولأن فيتامين ب 12 يتوافر بكثرة في المنتجات الحيوانية مثل البيض واللحوم والأسماك، فإن معظم النباتيين معرضون لهذا النقص الغذائي.