مستشار النمسا: إجراءات الإغلاق المستقبلية ستطبق على غير المطعمين فقط

(أ ش أ)

قال المستشار الفيدرالي النمساوي، سيباستيان كورتز، إن أي إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس "كورونا" سيتم تطبيقها فقط على أولئك الذين لم يحصلوا على اللقاح.

وأضاف كورتز - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا لوكال" الأوروبية، أن أعداد الدخول إلى العناية المركزة ستكون المقياس الأكثر أهمية في تحديد سياسة الحكومة تجاه الوباء.

وكشف أن برنامج التطعيم سيستمر في كونه محور التركيز الرئيس للحكومة، واصفًا إياه بأنه وسيلة للعودة إلى الحياة الطبيعية.

واستبعد كورتز تطبيق إغلاق عام آخر، لكنه قال إنه إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات في المستقبل ، فينبغي أن يقتصر الأمر على الأشخاص غير المطعمين.