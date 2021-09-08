اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 08:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مستشار النمسا: إجراءات الإغلاق المستقبلية ستطبق على غير المطعمين فقط

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 02:00 ص
مستشار النمسا: إجراءات الإغلاق المستقبلية ستطبق على غير المطعمين فقط مستشار النمسا
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار الفيدرالي النمساوي، سيباستيان كورتز، إن أي إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس "كورونا" سيتم تطبيقها فقط على أولئك الذين لم يحصلوا على اللقاح.

وأضاف كورتز - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا لوكال" الأوروبية، أن أعداد الدخول إلى العناية المركزة ستكون المقياس الأكثر أهمية في تحديد سياسة الحكومة تجاه الوباء.

وكشف أن برنامج التطعيم سيستمر في كونه محور التركيز الرئيس للحكومة، واصفًا إياه بأنه وسيلة للعودة إلى الحياة الطبيعية.

واستبعد كورتز تطبيق إغلاق عام آخر، لكنه قال إنه إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات في المستقبل ، فينبغي أن يقتصر الأمر على الأشخاص غير المطعمين.

 

 

 


النمسا

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

إصابات كورونا

كورونا حول العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس برلمان النمسا يفتتح القمة الـ13 للبرلمانيات بمشاركة مصر

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 02:34 م

زعماء النمسا وصربيا يناقشان منع اللاجئين الأفغان من دخول الأراضى الأوروبية

الأحد، 05 سبتمبر 2021 08:00 ص

"إسنا" تستكمل العمل بمجمع الخدمات المتكاملة بقرية النمسا ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 05 سبتمبر 2021 07:00 ص

النمسا تعرب عن تضامنها مع نيوزلندا بعد الهجوم الإرهابي في أوكلاند

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 06:17 م

طائرة بدون طيار تتسبب فى تأجيل إنطلاق مواجهة مولدوفا والنمسا 30 دقيقة

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 09:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة