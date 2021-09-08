كوريا الجنوبية: الولايات المتحدة ليست لديها نية عدائية تجاه كوريا الشمالية

وأوضح المكتب فى بيان - أوردته وكالة الأنباء يونهاب - أن المشاركين في الجلسة اتفقوا على ضرورة مواصلة التشاور مع واشنطن حول حزمة الإجراءات السياسية المشتركة لاستئناف الدبلوماسية النووية مع بيونج يانج ،كما اتفقوا على تعزيز التواصل مع الدول الأخرى ذات الصلة من أجل سرعة استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.



وتسعى سول لتسريع الدبلوماسية للمضي قدما في مبادرتها المتوقفة لتحقيق نزع السلاح النووي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية ، وتناقش مع واشنطن المساعدات الإنسانية وغيرها من الإجراءات لتشجيع كوريا الشمالية على عودة الحوار.



وظلت المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ متوقفة منذ انتهاء قمة هانوي بين الرئيس الأمريكي آنذاك "دونالد ترامب" والرئيس الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" دون اتفاق في عام 2019.

يذكرأن، بحث المبعوث النووى الكورى الجنوبى نو كيو-دوك ، مع نظيره الأمريكى سوند كيم، الجهود المشتركة لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية وسط التدريبات العسكرية المشتركة المستمرة بين البلدين.