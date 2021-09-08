عاصفة مائية تثير الذعر بعد ظهورها ثلاث مرات قبالة سواحل الصين.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجل أحد سكان مدينة داليان في مقاطعة لياونينج بشمال شرق الصين، مشهدا عن بعد لا يمكن التقاطه إلا في الأفلام السينمائية، حيث أظهرت الكاميرات مجرى مائيا تصاحبه عاصفة هوائية هائلة وغزت هذه الدوامة ثلاث مرات قبالة ساحل مدينة داليان، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وفسر علماء هذه الظاهرة المتكررة بأنها ناتجة عن إعصار هوائي يمر فوق الماء، ليشكل عمودا من الماء والضباب، وجذب هذا المشهد انتباه السكان المحليين، وآلاف المتابعين فور انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي.



صورة العاصفة عن بعد



عاصفة قوية فى الصين

وفى مشهد آخر مفزع، أظهرت لقطات فيديو التقطتها كاميرا أحد المواطنين الامريكيين المقيمين في مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا الامريكية، لحظة تجمع عاصفة هوائية قبالة ساحل مدينة بنما سيتي الأمريكية، وأعادت شبكة ABC News الأمريكية، نشر فيديو تجمع العاصفة الهوائية قبل أن تتحرك باتجاه المدينة لتدمر الكثير من المباني، كما جرت عادة العواصف التي تشهدها مدن ولاية فلوريدا الأمريكية.



العاصفة الجوية

وأيضا، ضربت عاصفة جوية شديدة بوليفيا، ومزقت سقف أحد المباني وأسقطت خطوط الكهرباء، بعد أن اجتاح البَرَد الغزير والأمطار شوارع مدينة ريبرالتا دون وقوع إصابات بين السكان، بينما تجتاح العواصف مناطق الشمال وأجزاء أخرى من بوليفيا، وسط انتشار فرق مكافحة الطوارئ.

ونشرت شبكة "سكاى نيوز" لقطات من قوة العاصفة الجوية التي ضربت مدينة ريبرالتا في بوليفيا، وتسببت قوة العاصفة الجوية في اقتلاع اسقف المنازل في بوليفيا، وجعلها تتطاير في سماء المدينة، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية وسط اختباء السكان خوفا من الإصابة في هذه العاصفة.